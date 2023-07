"Wickie"-Film in Freiberg

Nichts würde Wickie lieber machen, als seinen Vater, den tapferen Wikinger-Anführer Halvar, auf seinen Reisen zu begleiten. Aber das harte Leben eines Wikingers an Bord seines Schiffes sei einfach nichts für ein so junges Kerlchen. Doch als Wickies Mutter Ylva eines Tages versehentlich in eine Statue aus purem Gold verwandelt wird, erweist sich das helle Köpfchen seines Sohns als vielleicht einzige Hoffnung. Gemeinsam mit seiner Cousine Ylvi und dem jungen Krieger Leif zeigt Wickie den "starken Männern", was er wirklich auf den Kasten hat... Der Mix aus augenzwinkernder Komik und Spannung fängt nicht komplett bei null an. Das ist erfreulich, denn die älteren Fans wissen das ohnehin längst alles. Und sollten die "Wickie"-Veteranen ihren Kindern oder Enkeln die Grundlagen nicht schon vor dem Kinobesuch vermittelt haben, bekommen junge Kinogänger die nötigen Basics (Nasereiben & Co.) trotzdem mit. (fp)

Freiberg Freiberger Sommernächte, Schloss, Schlossplatz 4, Sa 10.30 Uhr.