Wie Artefakte aus dem alten Ägypten nach Chemnitz kamen

Im Archäologiemuseum Chemnitz können derzeit zwei kleine Sammlungen altägyptischer Objekte besichtigt werden, die das Landesamt für Archäologie Sachsen in seinem Depot bewahrt. Gezeigt werden originale Listen und Übergabedokumente, Amulette, Geräte, Zeugnisse der Mumifizierung und Gefäße (im Bild). Die erste Sammlung gehörte dem Chemnitzer Unternehmer Eduard Beyer (1825-1907), genannt Tinten-Beyer. Er brachte es nicht nur mit seiner Tintenentwicklung und -fabrik weit. Eine Fotografie belegt, dass er wohl auch nach Ägypten reiste und von dort Andenken mitbrachte. Die Sammlung vermachten Tinten-Beyers Erben der Stadt Chemnitz. Über Umwege ging ein Teil davon an das heutige Landesamt. Die zweite Sammlung stammt von der Deutschen Orient-Gesellschaft, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts archäologische Ausgrabungen im Vorderen Orient förderte. Entsprechend der damals üblichen Fundteilung gelangten viele Objekte nach Deutschland und wurden an Museen und Sammlungen verteilt, auch an das Dresdner Landesmuseum für Vorgeschichte - Vorgänger des heutigen Archäologiemuseums Chemnitz. Der Eintritt zu der Foyerausstellung ist frei. (fp)