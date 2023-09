Wie beeinflussen sich Vulkane, Klima und Gesellschaft?

Die Zusammenhänge von Vulkantätigkeiten, Klima und Gesellschaft behandelt am Montagabend ein Vortrag von Wissenschaftler Dr. Horst Kämpf im Königlichen Kurhaus von Bad Elster. Ab 19.30 Uhr beleuchtet der renommierte Geologe und Ursachenforscher ausgehend vom Ausbruch des Vulkans Tambora im April 1815 in Indonesien und den darauffolgenden "Hungerjahren" 1816/17 inklusive dem "Jahr ohne Sommer" 1816 auf dem Gebiet des heutigen Mitteleuropas die engen Koppelungen in bzw. zwischen Natur und Gesellschaft. Dies betrachtet er im Kontext mit der gegenwärtigen Klimadebatte. So werden interessante Erkenntnisse der geologischen und historischen Vergangenheit den aktuellen, vor allem dem Klimawandel geschuldeten, Transformationsprozessen gegenübergestellt. Der Referent vom Deutschen Geo-Forschungs-Zentrum in Potsdam hat an der Bergakademie Freiberg promoviert und gilt als einer der profundesten Wissenschaftler der Region. So war er unter anderem an der Entdeckung von sechs bislang unbekannten Vulkanen der bayerisch-böhmischen Grenzregion federführend beteiligt. Kartenbestellungen unter der Telefonnummer 037437 53900. (lh)