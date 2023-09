Wie Bewegung in Töne übersetzt wird

Das Kinderkonzert "Bewegte Töne" ist am Sonntag und Montag im Vogtlandtheater zu erleben.

Seitdem Clarix im vergangenen Jahr eine Bruchlandung im Orchestergraben hingelegt und dabei einen Totalschaden an seiner Rakete verursacht hat, liebt der plüschige grüne Außerirdische die Bewegung. Viel zu lange saß er in der engen Raumkapsel. Dieses Jahr erfährt Clarix, dass man Bewegung tatsächlich in Töne und sogar in richtige Musik übersetzen kann.

Nikolai Rimski-Korsakow hat zum Beispiel ein Stück komponiert, in dem er mit Tönen die besondere Flugweise einer Hummel nachahmt. Bei Claude Debussy hört man wie eine langsame Fahrt über das Wasser klingt. Ein bisschen Heimweh kommt aber auch bei Clarix auf, nämlich bei der Musik aus "Star Wars", denn da hört man wie sich Asteroiden bewegen. (fp)

Plauen Vogtlandtheater Theaterplatz,

So 16 Uhr, Mo 10 Uhr