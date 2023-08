Wie eine Zeitungsmeldung die Netzgemeinde in Aufruhr versetzt

Im Chemnitzer Kabarett, An der Markthalle 1-3, bringen am Samstag, 19. August, um 20 Uhr Ellen Schaller und Gerd Ulbricht (Foto) ihr Programm "Mieze Schindler fängt keine Mäuse" auf die Bühne. Die beiden Kabarettisten nehmen darin eine Zeitungsmeldung aufs Korn, nach der Mieze Schindler von einer Maus gefressen worden sein soll. Die Netzgemeinde ist in Aufruhr. Was haben wir uns da eingefangen, und ist das erst der Anfang?, fragen Schaller und Ulbricht. Was müssen wir uns noch alles gefallen lassen, und wann tut die Regierung endlich etwas dagegen? Niemals hatte sich Mieze Schindler etwas zu Schulden kommen lassen. Wenn sie ihre Milch hatte, war sie für uns alle eine Bereicherung. Und jetzt das. Halb angefressen, achtlos gemeuchelt und dann verwesend im gut gepflegten Vorgarten inmitten riesiger Gartenzwerge zurückgelassen. (fp)

