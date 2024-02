Wie Frederick die Sonnenstrahlen zurückholt

Es wird Herbst, die Blätter fallen von den Bäumen, die Vorbereitungen für den Winter laufen. In der Nähe eines verlassenen Bauernhofes sammeln die Feldmäuse fleißig Körner, Nüsse, Weizen und Stroh und richten sich ihr Winterquartier ein. Alle Mäuse arbeiten Tag und Nacht - bis auf Frederick, so scheint es. Er sammelt Sonnenstrahlen, Farben gegen das Grau des Winters und schöne Wörter. Und als der lange Winter kommt, die Vorräte zur Neige gehen und es kalt und trostlos geworden ist, holt Frederick seine Schätze hervor und teilt sie mit den anderen Mäusen. Gemeinsam träumen sie vom Frühling, wärmen sich an den Sonnenstrahlen. Der US-amerikanische Schriftsteller, Grafiker und Maler Leo Lionni veröffentlichte "Frederick" 1967. Seitdem zählt das Buch zu den schönsten Kinderbuchklassikern. Als Solo für eine Spielerin ist eine Inszenierung in Chemnitz zu erleben. (fp)

Chemnitz Figurentheater, Spinnbau, Altchemnitzer Straße 27, Karten gibt es in den Ticket-Shops der "Freien Presse", Mo 10 Uhr