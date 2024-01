Wie Kinder die Welt haben möchten

Ins Figurentheater im Spinnbau sind am Mittwoch um 9.30 Uhr Theaterfreunde ab vier Jahre eingeladen. Das Stück "Disco!" (im Bild Tobias Eisenkrämer) nach dem Kinderbuch von Frauke Angel und Julia Dürr nimmt Zuschauer mit auf eine Reise durch die Gedankenwelt von Kindern. Es erzählt aber auch von einer vielfältigen Gesellschaft, in der Menschen selbst entscheiden, wer sie sein wollen. Es geht um Farben, die man mag oder nicht, um bunte Kleidung und die Frage, warum man sich überhaupt entscheiden muss, was man mögen darf und was nicht. Das Buch von Frauke Angel erhielt 2020 den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und wurde ausgezeichnet mit dem Kimi-Siegel für Vielfalt in Kinderbüchern. (fp)

