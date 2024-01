Wie sich das Wohnen im Lauf der Jahrhunderte verändert hat

Im Archäologiemuseum am Stefan-Heym-Platz bietet die Sonderausstellung "Home Sweet Home" einen Einblick in das Wohnen im Wandel der Zeiten. So sind raffinierte Küchenutensilien zu sehen, die es schon früher gab. Eine mobile Kochstelle aus Griechenland (im Bild) wird im Museum die "Mutter aller Camping-kocher" genannt. Mehr als 450 Exponate aus Chemnitz über Griechenland bis in die Mongolei erzählen von der Jahrtausende alten Geschichte des Wohnens. Die Schau zeigt, dass es das Zusammenspiel zwischen Mensch, Mauern und Möbeln schon länger als gedacht gibt und spannt den Bogen vom Lagerfeuer zum Sparherd, von der Vorratsgrube zum Kühlschrank, von der Kopfstütze zum Flauschekissen, vom Hocker zum Thron und vom Brunnen zur Wellenbadeschaukel. (fp)

Weitere Informationen zur Ausstellung stehen im Internet. www.smac.sachsen.de