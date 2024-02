Wie weit geht die Familie für einen Millionengewinn?

Im Fritz-Theater an der Kirchhoffstraße in Chemnitz kommt ab heute bis 8. März zehnmal "Nein zum Geld!", eine Schwarze Komödie von Flavia Coste, auf die Bühne. Für alle Vorstellungen sind noch Karten verfügbar. Das Stück bietet Betrachtungen zur Bedeutung des Geldes, das Emotionen aller Art weckt: Es begeistert, bedrückt, beglückt. Das geht dem Umfeld von Richard, der mehrere Millionen im Lotto gewonnen hat, nicht anders. Als er bei einem Abendessen daheim bekannt gibt, dass er den Gewinn nicht abzuholen gedenkt, ist er von den Reaktionen überrascht. Statt Lob und Applaus prasselt das ganze Gegenteil auf Richard nieder. Am liebsten würde er den "Glücks"-Schein, den man ja zur Abholung des Gewinns vorlegen muss, vernichten. Doch zwischen Richard, seiner Frau, seiner Mutter und seinem besten Freund entbrennt ein regelrechter Kampf um den Lottoschein. (fp)

Informationen über Vorstellungstermine und Kartenverfügbarkeit stehen im Internet. www.fritz-theater.de