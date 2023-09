Wiedersehen mit Jazz-Trio im Industriemuseum

Zum Saisonauftakt der Konzertreihe "Klasse Klassik!"gibt es am Sonntag um 19 Uhr ein Wiedersehen mit dem Frank-Dupree-Trio (Foto). Das Ensemble hatte laut Veranstalter bereits in der vergangenen Spielzeit mit seiner Mischung aus Klassik und Jazz für Begeisterung gesorgt. Nun wollen das Kammerorchester der Robert-Schumann-Philharmonie und das Trio musikalische Welten von Klassik und Jazz im Industriemuseum Chemnitz, Zwickauer Straße 119, verschmelzen. Im Februar gastierte Pianist Frank Dupree beim Sinfoniekonzert in der Chemnitzer Stadthalle mit dem Kapustin-Klavierkonzert. Sein Trio war zudem in der Reihe Virtuosi-vis-à-vis zu erleben. Beim neuen "Klasse Klassik!" stehen Bearbeitungen zweier Klavierzyklen im Fokus: Claude Debussys "Préludes", instrumentiert von Hans Zender, und Modest Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" als Remake für Orchester und Jazztrio von dem israelischen Komponisten und Dirigenten Yaron Gottfried. Ergänzt wird das Programm durch Darius Milhauds "Le boeuf sur le toit", das von brasilianischer Musik beeinflusst ist. Weitere Informationen zum Konzert gibt es im Internet. (fp)

www.theater-chemnitz.de