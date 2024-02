Wildgehege Moritzburg: Kleinod für Mensch und Tier

Das Wildgehege Moritzburg ist Sommer und Winter ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Die historischen Wurzeln der Einrichtung des Staatsbetriebes Sachsenforst liegen im "Alten Thiergarten", erbaut 1693/94 unter Kurfürst Johann Georg IV. Das hier gehaltene Wild bot dem Hofadel die Voraussetzung für erfolgreiche Jagden. Historische Mauerreste sind integrativer Bestandteil der Anlage. Heute beherbergt das Wildgehege Moritzburg in möglichst naturnahen Gehegen über 30 verschiedene heimische Tierarten wie Rotwild, Damwild, Steinböcke, Wildpferde, Rehe und Wölfe. Ziel ist die Kombination von attraktiver Wissensvermittlung über unsere Wildarten, artgerechte Tierhaltung und eindrucksvollem Naturerlebnis. 2009 wurde das Wolfs-Großgehege mit Hochsteg und Besucherinformationspavillon fertig gestellt. Durch seine weiträumige Anlage, die historischen Mauern und die Lage in einer einmaligen, von der höfischen Jagd geprägten Kulturlandschaft ist das Wildgehege Moritzburg ein Kleinod für Mensch und Tier, in dem sich ein Besuch zu jeder Jahreszeit lohnt. Warum sind die gepunkteten Hirsche keine Rehe? Wo versteckt sich der Luchs? Was frisst eigentlich ein Waschbär? All diese Fragen und viele mehr können während einer Führung mit einem Wildgehegeführer geklärt werden. Angeboten werden allgemeine Themen, individuelle Wünsche oder jahreszeitlich angepasste Veranstaltungen für Gruppen, Firmen, Familien, Geburtstage, Feiern oder auch für eine ganz individuelle Führung. Im übrigen lädt das nahe gelegene Schloss Moritzburg ebenfalls zum Besuch der legendären Ausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ein. Wer also noch ein schönes Familien-Ausflugsziel für die nahen Winterferien sucht, wird in und um Moritzburg fündig. (fp)

Moritzburg Wildgehege, Radeburger Straße 2, Sa, So, Feiertage, sächs. Ferien tgl. 9 bis 16 Uhr.