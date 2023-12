Willy Astor & Freunde präsentieren Inselklänge in Glauchau

"The Sound of Islands" nannte der Kabarettist, Musiker und Komponist Willy Astor 1994 das erste Album seines rein musikalischen Projekts. Sechs Alben und zwei DVDs sind seither erschienen, auf denen Astor und seine Musiker die Zuhörer mitnehmen in die Welt der unterschiedlichsten Musikstile, von Tango bis Bossa Nova, von afrikanischen Stimmungen bis Flamenco, von Blues über bayrische Volksmusik bis Jazz. War die letzte Produktion "The Sound of Islands - Symphonic" 2015 mit dem Münchner Rundfunkorchester eine Fusion von Gitarrensound, Band und symphonischen Klängen, so besticht das neue Album "Guitar" laut Ankündigung durch seine Instrumentierung und facettenreiche Virtuosität in neuer kleiner Quartett-Besetzung. Am Samstag um 20 Uhr gastieren Willy Astor & Friends auf ihrer Tour im Stadttheater Glauchau. Tickets ab 35 Euro gibt es unter theater-glauchau.reservix.de und an der Abendkasse. (mib)

