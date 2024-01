"Winterserenaden" in Aue und Annaberg

Ein abwechslungsreiches Programm mit großer Virtuosität sowie Stimmungs- und Farbenreichtum verspricht das 5. Philharmonische Konzert "Winterserenaden" der Erzgebirgischen Philharmonie am Samstag in Aue und am Montag in Annaberg-Buchholz. Zu hören sein werden zwei Orgelwerke von Johanns Sebastian Bach, arrangiert für 23 Bläser und Kontrabass, von Mordechai Rechtman, die Bläsersinfonien von Igor Strawinsky sowie Ludwig van Beethovens Große Fuge B-Dur op. 133 in einer Bearbeitung für Streichorchester. Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen. (hd)

Termine: Samstag, 20. Januar, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue; Montag, 22. Januar, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz

Karten:Servicebüro im Kulturhaus Aue, Ruf 03771 23761; Servicebüro Annaberg-Buchholz, Ruf 03733 1407 131