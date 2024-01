Winterzauber am Reichenbacher Wasserturm setzt auf Feuer und Eis

Der Winterzauber in Reichenbach ist Kult: Das Lichterfest für die ganze Familie wartet am heutigen Samstag mit neuen Attraktionen auf - vom Märchenkino bis zum Eisskulpturen-Schnitzer. Die Eisbahn öffnet. Von 15 Uhr bis Mitternacht steigt die neunte Auflage. Nach sieben Veranstaltungen im Stadtpark lädt die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Woba) Reichenbach jetzt zum zweiten Mal an das Wahrzeichen der Stadt, den Wasserturm, ein. "Diesmal haben wir statt vier gleich acht Buden und die Bar am Start", so die Woba-Chefin Daniela Raschpichler. Auf der Bühne sind 15.30 Uhr die Weinhold-Grundschule und 16.15 Uhr das Montessori-Kinderhaus zu erleben. DJ Snow sorgt für flotte Klänge. 19 Uhr ruft Livemusik mit der Band Rock Ambulance. 21 Uhr steigt die Feuershow mit Swen Kaatz aus Mülsen. Die Eisbahn öffnet jeweils 14 bis 18 Uhr auch am 21., 25., 26., 27. und 28. Januar sowie am 2. und 3. Februar. (gb)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.