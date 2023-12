Witzig-absurde Geschichte wieder auf der Freiberger Bühne

Nachdem die letzte planmäßige Vorstellung krankheitsbedingt ausfallen musste, steht Dario Fos Farce "Zufälliger Tod eines Anarchisten" jetzt noch einmal am Sonntagnachmittag, 17 Uhr auf dem Freiberger Theaterspielplan. Dario Fo beruft sich hier unverkennbar auf das Vorbild von Gogols Revisor, heißt es in der Vorankündigung. Georgios Kolios verstehe sein Bühnenbild als ein lebendiges Element der Inszenierung und spiele dabei auch mit der Wahrnehmung des Publikums. Welche der Versionen entspricht denn nun der Wahrheit? Und gibt es die überhaupt? Peter Peniaška steht im Zentrum der witzig-absurden Geschichte des italienischen Komödianten und Nobelpreisträgers - aber als was eigentlich? Als Untersuchungsrichter, als Anarchist, als Wahnsinniger? Ständig wechselt er seine Rollen und verwirrt damit nicht nur die Polizei. (fp)

www.mittelsaechsisches-theater.de