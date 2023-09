Wo Gebrauchtes neue Besitzer finden kann

In der Chemnitzer Messe können am Samstag von 15 bis 23 Uhr alle Trödelfans auf ihre Kosten kommen: Der Chemnitzer Nachtflohmarkt zählt seit Jahren zu den beliebtesten seiner Art, der nicht nur Chemnitzerinnen und Chemnitzer auf der Suche nach Raritäten, Gebrauchtem wie Eierbecher aus Plastik (im Foto) und neu entdeckten Schätzen anlockt. Der Eintritt kostet 3 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist er frei. Wie in den vergangenen Jahren folgt auf den Nachtflohmarkt tags von 11 bis 16 Uhr darauf in der Messehalle 1 der Ladyfashion-Hosenscheißer-Markt: An zahlreichen Verkaufsständen sollen Liebhaber von Artikeln aus zweiter Hand eine Auswahl an Bekleidung für Babys, Kinder und Jugendliche finden, aber auch Spielzeug, Kinderwagen, Möbel, Kinderzimmeraccessoires sowie Damenmode, Taschen, Schuhe, Schmuck und vieles anderes mehr. Der Eintritt kostet 4 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist er frei. (fp)