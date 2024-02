Wo Gebrauchtes neue Besitzer finden kann

Chemnitz.

In der Messe Chemnitz können Trödelfans am Samstag von 15 bis 23 Uhr nach Herzenslust stöbern und feilschen. Der Chemnitzer Nachtflohmarkt zählt seit Jahren zu den beliebtesten seiner Art, der nicht nur Chemnitzerinnen und Chemnitzer auf der Suche nach Raritäten, Gebrauchtem und neu entdeckten Schätzen anlockt. Wie in den vergangenen Jahren folgt auf den Nachtflohmarkt tags darauf, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr, der Ladyfashion-Hosenscheißer-Markt: Angeboten werden sollen Markenartikel und Designerteile, Blusen, Kleider, Jacken, Hosen und Schuhe ebenso wie Handtaschen, Schmuck, andere Accessoires, Parfüm und Kosmetik - darunter ausrangierte Sachen und Fehlkäufe. Umkleidekabinen sind vorhanden. Ergänzt wird das Angebot von Teenager-, Kinder- und Babybekleidung. Auch Spielzeug, Bücher sowie das eine oder andere Computerspiel dürften im Sortiment sein. (fp)