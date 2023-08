Wo sich auf kreative Weise mediale mit analogen Lebenswelten verbinden

Sehen und gesehen werden, sprechen und gehört werden: Cosplay eröffnet eine Erfahrungsmöglichkeit gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung - am Wochenende im Alten Gasometer in Zwickau. Die Jugendkultur Cosplay ist ein gelebtes Fandom. Die Gruppe trifft sich in aufwendigen, fantasievollen Kostümen bei Veranstaltungen, Conventions, zu Fotoshootings und zieht die Blicke des neugierigen Publikums auf sich. Sie verbinden auf kreative Weise mediale mit analogen Lebenswelten. Fans versuchen von Anime, Manga, Videospielen, Comics, bis TV-Serien- oder Film-Charaktere möglichst originalgetreu, durch Kostüme und Verhalten, nachzustellen. Dabei helfen sie sich gegenseitig beim Erstellen von Kostümen durch Tutorials und Schnittmuster. Sie entwickeln auch Geschichten (schreiben, malen, filmen) und verabreden sich zu Treffen im Cosplay Outfit. Zuschauen und Mitmachen ist in Zwickau angesagt. Im Bild zu sehen ist Cora Lantsch im Cosplay-Kostüm. Ein halbes Jahr arbeitete sie daran. (fp)

Zwickau Alter Gasometer, Biergasse 3, So 12-20 Uhr