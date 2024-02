Wolfstag im Tierpark Hirschfeld

Hirschfeld.

Der Tierpark Hirschfeld hat täglich geöffnet und lädt zum Besuch ein. Gerade jetzt in den Winterferien ist das eine schöne Idee für einen Ausflug. Besonders lohnt sich ein Besuch aber am Samstag, wenn zum nunmehr bereits 8. Wolfstag eingeladen wird. Ab 10 Uhr findet die Fütterung der beiden Wölfe Joe und Freya statt. Die Tierpfleger beantworten Fragen rund um die großen Raubtiere im Tierpark. Ab 11 Uhr gibt es in der Gaststätte "Bärenschenke" einen Vortrag mit Andreas Strzodka, Referent der Wolfsscheune Rietschen, zum Thema "Wölfe in Sachsen". Im Anschluss können Fragen gestellt und diskutiert werden. Ebenfalls ab 11 Uhr ist im Blockhaus die Besichtigung einer kleinen Ausstellung zum Thema "Wolf" möglich. Kinder können Pfotenabdrücke vom Wolf aus Gips gießen. Geöffnet hat der Tierpark ganzjährig ab 9 Uhr. Aktuell schließt er 17 Uhr, im Sommer ist bis 18 Uhr geöffnet. (jarn)