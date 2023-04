Wolga Kosaken gastieren in Kunstwandelhalle von Bad Elster

Die Wolga Kosaken sind regelmäßiger Gast in der Kunstwandelhalle in Bad Elster. Das Foto zeigt das Ensemble bei einem früheren Auftritt dort. Am heutigen Dienstag sind die Musiker wieder in Bad Elster. Das Konzert in der Kunstwandelhalle beginnt 19.30 Uhr. Sie präsentieren orthodoxe Gesänge, Volkslieder und Balalaikaklänge, die das Temperament und die Melancholie ihrer Heimat widerspiegeln. Lieder wie "Abendglocken", "Eintönig erklingt das Glöckchen", "Steppe ringsumher" oder gerade "Ich bete an die Macht der Liebe" laden in Zeiten wie diesen zu einem Abend des friedvollen Miteinanders ein. Das Ensemble besteht aus unterschiedlichen Nationalitäten und zeigt sich erschüttert über die sinnlosen Kriegshandlungen des russischen Machtapparats in der Ukraine. Die Wolga Kosaken sehen ihr Konzert auch als ein Konzert für Frieden und für die vielen Freunde, Verwandte und alle Menschen im Kriegsgebiet. (bju)