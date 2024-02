Zauber der Travestie in der Vogtlandhalle Greiz

Es ist eine Gala-Revue der etwas anderen Art: bunt, schrill und frech: "Zauber der Travestie - Das Original" gastiert am Freitag in der Vogtlandhalle Greiz. Besucher erleben eine Show, in der sie mitmachen, mittanzen und mitsingen können und zugleich Show-Cabaret der Extraklasse mit Angriff auf die Lachmuskeln erleben. Zu Gast sind mit Fräulein Luise und ihrem Ensemble namhafte Künstler aus den bekanntesten Kabaretts Deutschlands. Ob es sich bei den hinreißenden Damen allerdings wirklich nur um Männer handelt... das bleibt das wohlgehütete Geheimnis dieser schillernden Show voller Paradiesvögel. Geboten werden am Freitagabend in jedem Fall fantastische Show-Acts, Livegesang der Extraklasse und reinster Augenschmaus. Eintrittskarten gibt es noch an der Abendkasse. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab rund 30 Euro. Es ist in diesem Jahr das einzige Gastspiel der Gruppe in der Region. (bju)

