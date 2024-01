Zirkus lockt mit waghalsiger Show zum Abschluss-Spektakel

Als einen richtigen Adrenalin-Junkie beschreibt Zirkusdirektor Hardy Weisheit den Kolumbianer Christiano Rivera (Foto). Wenn der 26-jährige Artist in seinem neun Meter hohen Todesrad zu Salti ansetzt, hält das Publikum die Luft an. Noch bis zum 7. Januar haben Besucher des Zirkus am Plauen-Park Gelegenheit, den Akrobaten durch die Manege wirbeln zu sehen. Zum ersten Mal bietet der Weihnachtszirkus Veranstaltungen über Silvester hinaus an. "Das Publikum ist einfach großartig", zieht Weisheit ein erstes Fazit. "Deshalb bieten wir zu unserem Familientag am Freitag, dem 5. Januar um 15 Uhr, noch einmal sensationelle Preise für die Plätze auf den Rängen und in der Loge." Zum Mama-Tag am 7. Januar um 15 Uhr gilt für alle Mütter freier Eintritt. Seit 2017 gastiert der Zirkus jährlich in der Weihnachtszeit auf dem Gelände des Einkaufszentrums in Kauschwitz. Am neuen Programm arbeite man bereits, so Weisheit. (cbo)

