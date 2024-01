Züchter präsentieren ihre schönsten Tiere

In Scheibenberg und Arnsfeld zeigen am Wochenende Rassegeflügel- und Kaninchenzüchter ihre schönsten Tiere. Die Schau im Züchterheim der Rassegeflügelzucht Scheibenberg an der Wiesenstraße ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Bei der Ortsschau des Rassegeflügel- und Kaninchenzüchtervereins Arnsfeld sind am Wochenende 90 Hühner und Zwerghühner, 212 Tauben und 60 Kaninchen sehen. Die Ausstellung im Arnsfelder Dorfgemeinschaftshaus ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr geöffnet. Wie der Verein weiter mitteilt, gibt es eine reichhaltige Tombola und gastronomische Betreuung. Der Eintritt ist frei. Der Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein Arnsfeld wurde 1881 gegründet - als Geflügelverein Arnsfeld, der Kaninchenverein Arnsfeld 1912. Die Vereinigung erfolgte im Jahr 2007, heißt es in der Chronik des Vereins. (hd)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.