Zum Neuanfang gehört auch Mut

Eintauchen in eine fremde Welt: Im Film "Maria träumt oder: Die Kunst des Neuanfangs" erlebt die Protagonistin genau das. Das ist die Story: Maria hat in ihrer Arbeit als Reinigungskraft ihre Berufung gefunden. Sie ist gründlich, gewissenhaft und hingebungsvoll, nur manchmal etwas ungeschickt. Nebenbei geht sie noch einer anderen Leidenschaft nach: Sie schreibt Gedichte, die sie mit niemandem teilt - insbesondere nicht mit ihrem gleichgültigen Ehemann, der ihr Interesse an den schönen Künsten nicht versteht. So kann er Marias Begeisterung auch nicht nachvollziehen, als sie einen neuen Job in der Pariser Académie des Beaux-Arts annimmt. Dort taucht Maria in eine glamouröse, ihr vollkommen fremde Welt ein und freundet sich mit dem Hausmeister Hubert an ... Gezeigt wird der Film für Besucher ab sechs Jahren am heutigen Dienstag ab 20 Uhr im Kino "Casablanca"c im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3. (fp)