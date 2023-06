Zwei Voicepoint-Sommerkonzerte im Fritz-Theater

Zum Sommerkonzert wird am Sonntag ins Fritz-Theater an der Kirchhoffstraße 34 eingeladen. Dabei gibt es gleich zweimal die Gelegenheit, einen Auftritt der Mitstreiter des Gesangsstudios Voicepoint (im Foto bei einem früheren Auftritt) zu erleben. Denn ein Konzert beginnt am Sonntag laut Spielplan um 15.30 Uhr, ein weiteres um 19 Uhr. Laut Ankündigung erwartet die Besucher ein anspruchsvolles und vielseitiges Programm mit populärer Musik. Solisten und Chor werden von den Musikern der Voicepoint-Band begleitet. Zugleich ist das Konzert auch eine Art der Vorstellung der Arbeit des Gesangsstudios. Denn dessen Schüler erhalten zu Konzerten wie diesen die Möglichkeit, das im Gesangsstudio mit Sitz in Niederfrohna Erlernte auf großer Bühne öffentlich solistisch als auch im Chor zu präsentierten. Karten für die Konzerte im Fritz-Theater gibt es auch im Internet. (fp)

www.voicepoint-web.de