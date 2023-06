Zweiradfans treffen sich wieder in Auerbach

Die Interessengemeinschaft ADH Racing veranstaltet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr das mittlerweile dritte Ostkradtreffen auf dem Hartplatz an der Sporthalle am Zechenweg in Auerbach. "Wir haben 4500 Quadratmeter Platz, dreimal soviel wie 2022 auf dem Bahnhofsgelände", freut sich der 28-jährige Dustin Richter (l.) von den Organisatoren. Bei der Veranstaltung erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Eine Jury wird in den Kategorien "Original-", "Tuning-", und "Optikklasse" die jeweils zehn schönsten Fahrzeuge auswählen. "Davon werden pro Kategorie drei ausgelost, die als Preis einen selbstgefertigten Pokal erhalten", verrät Kai Spieler (r.) von der Interessengemeinschaft. Die Siegerehrung soll um 13 Uhr stattfinden. Außerdem wird es einen Leistungsprüfstand für Zweiräder geben, um die Leistung ermitteln zu können. Auch eine Tombolabude ist geplant. "Das Hauptaugenmerk soll aber wie gehabt auf den sogenannten Benzingesprächen liegen", sagt der 30-Jährige. Die Interessengemeinschaft ADH Racing wird beim Treffen vom Verein zum Erhalt historischer Zweiräder aus Gornsdorf unterstützt, dessen Mitglieder bei verschiedenen Aufgaben mithelfen. (gudo)