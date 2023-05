Zweiter Versuch: Diesmal soll es mit Ausstellungseröffnung klappen

"Uwe Bullmann: Malerei und Grafik" heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 11 Uhr in der Zwickauer Galerie am Domhof eröffnet wird. Schon einmal - vom 6. Dezember 2020 bis 21.Mai 2021 - hingen die Bilder in der Galerie. Wegen der Coronapandemie konnte damals jedoch keiner die Schau besuchen. Die Laudatio auf den 1945 in Zwickau geborenen und 2016 in Chemnitz verstorbenen Künstler hält am Sonntag der Kunsthistoriker Alexander Stoll, Kustos der Neuen Sächsischen Galerie. Diese hat einen erheblichen Teil der insgesamt 60 Bilder beigesteuert. Die Mehrzahl der Bilder stammt aus dem Nachlass des Künstlers. "Ich freu mich sehr, dass die Ausstellung jetzt tatsächlich eröffnet und den Besuchern gezeigt wird", sagte Gisela Bullmann (Foto), Witwe des Künstlers. Parallel wird im Kabinett der Galerie die Ausstellung "Junge Talente: Jonathan Löscher" eröffnet. Beide Ausstellungen sind bis zum 2.Juli zu sehen. (lth)