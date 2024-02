Zwickau: Ausstellung zeigt Sinnliches und Übersinnliches

Die Zwickauer Künstlerin Petra Jäntsch (Foto) und Petra Pischler aus Johanngeorgenstadt - beide sind Mitglied im Förderstudio für Malerei und Grafik in der Galerie am Domhof in Zwickau - gestalten die Ausstellung "Sinnliches und Übersinnliches". Die Schau wird am Freitag, 18 Uhr im Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau, Stiftstraße 10, eröffnet. Die Laudatio hält der Kulturwissenschaftler Jürgen Szajny. Andrey Valiguras, Bass am Theater Plauen-Zwickau, umrahmt die Vernissage musikalisch. Jäntsch beteiligte sich unter anderem bereits an den Sommerkunstwerkstätten in Glauchau sowie an Pleinairs in Wildenfels, Waldenburg und Glauchau sowie dem Sommersalon der Domhofgalerie. Letzteres gilt auch für Pischler. Unter anderem stellte sie auch auf der Burg Schönfels und bei Fisch-Scheibner in Werdau aus. Organisiert wurde die Ausstellung, die bis zum 16. April gezeigt wird, von Kunst- und Kulturverein Zwickau. (jarn)

