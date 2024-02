Zwickau: Das Beste aus 20 Jahren Musical

Zwickau.

Unter dem Titel "The Show" ist am Wochenende das Beste aus 20 Jahren Musical in der Pauluskirche in Zwickau-Marienthal zu erleben - mit vielen neuen und alten Liedern aus dem großen Musical-Repertoire. Man wolle gemeinsam in Erinnerungen kramen, schwelgen und vielleicht die eine oder andere Begegnung alter und neuer Musicalfans er- möglichen, heißt es in der Ankündigung. Ziel ist es, der Gemeinde und allen Interessierten zu zeigen, was Paulus-Musicals bedeuten. Das Konzert steht unter Leitung von Mat- thias Grummet. Mitwirkende sind der Kinder- und Jugendchor der Wintersingwoche, eine Band, zahlreiche Solisten und Tänzer. Beginn ist am Samstag und Sonntag jeweils 17 Uhr (Einlass ist ab 16.30 Uhr). Der Eintritt frei. Blick zurück mit dem Foto: 2013 begeisterte das Musical "König David" die Besucher in der Pauluskirche (Pauluskirchplatz 2). (tc)