Zwickauer Kunstverein lädt für Samstag zum Sommerfest ein

Mit "Die verrückten 20er" begeht der Kunstverein Zwickau am Samstag ab 15 Uhr das diesjährige Sommerfest, das traditionell am ersten September-Wochenende in und vor der Galerie am Domhof, dem Vereinssitz, gefeiert wird. Petra Jäntsch (Foto) ist eines der Vereinsmitglieder, die sich an der Gestaltung des Gemeinschaftsbildes und Flyers für das diesjährige Sommerfest beteiligten. "Verrückte" Kleidung sei nicht nur erlaubt, sondern ganz erwünscht, sagt Jäntsch, die selbst in einem stilgerechten 1920er-Jahre-Outfit auf dem Fest erscheinen wird. "Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Gäste herzlich ein, bei Kaffeetrinken, Performance, unserer Sommersalon-Ausstellung, Kurzfilmen und weiteren Events ein paar unterhaltsame Stunden zu verbringen - wie immer bei freiem Eintritt", so Petra Jäntsch, die mit selbst gebackenen Obstkuchen auch für die Vielfalt des kulinarischen Sommerfest-Angebots mitsorgt. (sath)