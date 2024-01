Zwischen Tollpatschigkeit und Teamgeist

Die Insel Amerikanisch-Samoa hält einen unliebsamen Rekord: Mit 31 zu 0 kassierte das Nationalteam des US-Außengebiets gegen Australien die höchste Niederlage in einem offiziellen Fußballwettbewerb. Inspiriert von der wahren Geschichte erzählt die Komödie "Next Goal Wins", wie das Team trotzdem zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft antritt. Alle Hoffnung hängt an einem Coach aus den USA. Ein unterhaltsamer Film, der aber oberflächlich bleibt. (dpa)

Next Goal Wins

USA 2023, 105 Min., Komödie

Regie: Taika Waititi,

Darsteller: Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Oscar Kightley, keine Altersbeschränkung

Bewertung:

Foto: Hilary Bronwyn Gayle/Disney/dpa

