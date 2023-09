48-Jähriger aus Remse vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Andre S., der seit 1. August vermisst wird.

Die Polizei bittet die Bevölkerung jetzt um Unterstützung bei der Suche nach einem 48-Jährigen aus dem Remser Ortsteil Weidensdorf, der seit dem 1. August vermisst wird. Den Angaben vom Freitag zufolge hat Andre S. am 1. August kurz nach Mitternacht seine Wohnung in einer Wohneinrichtung an der Hauptstraße in Weidensdorf verlassen. Seitdem ist...