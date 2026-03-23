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Foto: Andreas Kretschel
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Glauchau
A 4 wird bei Glauchau zur XXL-Baustelle: Welche Auf- und Abfahrt lange gesperrt wird
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West befindet sich in diesem Jahr die größte Baustelle auf einer sächsischen Autobahn. Kosten: 38 Millionen Euro.

Mit der Erneuerung der Fahrbahn auf der A 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West soll in Kürze begonnen werden. Mit 9,3 Kilometern und einem Volumen von 38 Millionen Euro handelt es sich dort um die größte Baustelle auf einer Autobahn in Sachsen in diesem Jahr. Der Aufbau der Baustelleneinrichtung läuft seit einigen Tagen auf...
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