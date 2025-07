ADAC-Prüfdienst kommt nach Glauchau

Am Mittwoch und Donnerstag kann man am Aue-Center sein Fahrzeug überprüfen lassen.

Das Autocheck-Mobil des ADAC Sachsen macht am Mittwoch und Donnerstag (23. und 24. Juli) auf dem Parkplatz am Aue-Center an der Grenayer Straße in Glauchau Station. Hier können ADAC-Mitglieder wie auch Nichtmitglieder kostenfrei wichtige Funktionen ihrer Pkw durchchecken lassen. Prüfzeiten sind jeweils von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr,...