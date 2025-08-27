Ärger in Glauchau: Wie einer Pflegemutter das Kind genommen wurde

Einer Frau aus Glauchau wurde die langjährige Pflegeerlaubnis entzogen. Das führt nicht nur zu einem Gerichtsverfahren, sondern bringt auch andere erhebliche Probleme mit sich.

Es muss ein schrecklicher Tag für das Kind gewesen sein. Mitten in der Unterrichtsstunde kommt der Schulleiter in die Klasse und fordert das Mädchen auf mitzukommen, weil es Besuch habe. Es ist März, die Winterferien sind gerade vorbei, doch das Kind kann sich keinen Reim drauf machen, was gerade vor sich geht. Die damals 12-Jährige wird von...