Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Landkreis Zwickau leben derzeit 291 Pflegekinder.
Im Landkreis Zwickau leben derzeit 291 Pflegekinder. Bild: Peter Steffen/dpa
Im Landkreis Zwickau leben derzeit 291 Pflegekinder.
Im Landkreis Zwickau leben derzeit 291 Pflegekinder. Bild: Peter Steffen/dpa
Glauchau
Ärger in Glauchau: Wie einer Pflegemutter das Kind genommen wurde
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einer Frau aus Glauchau wurde die langjährige Pflegeerlaubnis entzogen. Das führt nicht nur zu einem Gerichtsverfahren, sondern bringt auch andere erhebliche Probleme mit sich.

Es muss ein schrecklicher Tag für das Kind gewesen sein. Mitten in der Unterrichtsstunde kommt der Schulleiter in die Klasse und fordert das Mädchen auf mitzukommen, weil es Besuch habe. Es ist März, die Winterferien sind gerade vorbei, doch das Kind kann sich keinen Reim drauf machen, was gerade vor sich geht. Die damals 12-Jährige wird von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
21.08.2025
3 min.
„Sicherheitstag“ läutet Jubiläum der Glauchauer Grundschule am Rosarium ein
Der Erste-Hilfe-Ausbilder beim DRK, Max Marschall, wurde von den Kindern umringt.
Vor 50 Jahren wurde die Schule am Rosarium in Glauchau eingeweiht. Das wird an insgesamt drei Tagen mit den Kindern gefeiert.
Stefan Stolp
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
22.04.2025
4 min.
Wenn das Zuhause kein guter Ort ist: Jugendamt im Vogtland nimmt deutlich mehr Kinder aus ihren Familien
Kindeswohlgefährdung: In weit mehr Fällen als noch im Jahr zuvor schritt das Jugendamt voriges Jahr im Vogtland ein. Nun sucht das Amt nach Pflegefamilien.
In 60 Prozent mehr Fällen als noch im Jahr zuvor schritt das Jugendamt im Vogtlandkreis 2024 wegen des Verdachts ein, dass Kinder zu Hause Leid erfahren und nahm sie aus ihren Familien. Wo die Gründe dafür liegen, welche Probleme und mögliche Lösungen es gibt.
Nicole Jähn
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel