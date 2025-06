Aldi-Markt an Greynaer Straße in Glauchau macht zu: Schließung kommt überraschend

Der Supermarkt hat am 14. Juni zum letzten Mal geöffnet. Über das Aus wird mit einem Aufsteller im Eingangsbereich informiert.

Die Aldi-Filiale im Einkaufszentrum an der Greynaer Straße in Glauchau macht zu. Über die überraschende Entscheidung werden die Kunden auf einem Aufsteller im Eingangsbereich informiert. Darauf steht unter anderem, dass die Filiale am 14. Juni, um 18 Uhr, dauerhaft geschlossen wird. „Wir sagen Tschüss und danken euch für eure Treue“,...