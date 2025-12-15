MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Alles muss raus bei Hammer und B 1: Wie es im Glauchauer Einkaufszentrum Grenayer Straße weiter gehen soll

Der B 1 Baumarkt in Glauchau schließt demnächst.
Der B 1 Baumarkt in Glauchau schließt demnächst. Bild: Andreas Kretschel
Im Hammer-Markt gibt es ab Januar Veränderungen.
Im Hammer-Markt gibt es ab Januar Veränderungen. Bild: Andreas Kretschel
Seit Sommer ist der Aldimarkt an der Grenayer Straße dauerhaft geschlossen.
Seit Sommer ist der Aldimarkt an der Grenayer Straße dauerhaft geschlossen. Bild: Stefan Stolp
Der B 1 Baumarkt in Glauchau schließt demnächst.
Der B 1 Baumarkt in Glauchau schließt demnächst. Bild: Andreas Kretschel
Im Hammer-Markt gibt es ab Januar Veränderungen.
Im Hammer-Markt gibt es ab Januar Veränderungen. Bild: Andreas Kretschel
Seit Sommer ist der Aldimarkt an der Grenayer Straße dauerhaft geschlossen.
Seit Sommer ist der Aldimarkt an der Grenayer Straße dauerhaft geschlossen. Bild: Stefan Stolp
Glauchau
Alles muss raus bei Hammer und B 1: Wie es im Glauchauer Einkaufszentrum Grenayer Straße weiter gehen soll
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Glauchau. Im Einkaufszentrum am Westrand von Glauchau kündigen Rabatte erhebliche Veränderungen an. Nachdem Aldi bereits im Sommer das Geschäft aufgegeben hatte, wird nun auch der B 1 Baumarkt schließen. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.

Im Hammer-Fachmarkt an der B 175 werden zahlreiche Produkte günstiger angeboten. Was ist der Hintergrund?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
07.11.2025
3 min.
Hammer-Märkte im Vogtland: Ein Standort bleibt, einer schließt für immer
Der Hammer-Markt in Rodewisch bleibt vorerst geöffnet. Für Januar 2026 ist ein Neustart mit neuem Konzept geplant.
Der Hammer-Mutterkonzern hatte im Juni Insolvenz angemeldet. Für fast jede zweite Filiale gibt es keine Zukunft. Auch im Vogtland ist das zu spüren.
Nancy Dietrich
03.09.2025
3 min.
Schließungsgerüchte im Glauchauer Aue-Center: Kaufland und B1 äußern sich
Die Zufahrt aus Richtung Zwickau zum Aue-Center in Glauchau.
Nachdem der Lebensmitteldiscounter Aldi im Einkaufszentrum an der Grenayer Straße in Glauchau aufgegeben hat, tauchen Gerüchte über weitere Schließungen auf. Doch was ist da dran?
Stefan Stolp
Mehr Artikel