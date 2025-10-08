Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Anlagebetrug im Internet: Frau aus Westsachsen fällt auf gefälschte Werbung mit Politiker herein

Die Polizei ermittelt zu einem Anlagebetrug via Internet im Raum Glauchau.
Die Polizei ermittelt zu einem Anlagebetrug via Internet im Raum Glauchau. Bild: Symbolbild/stock.adobe.com
Glauchau
Anlagebetrug im Internet: Frau aus Westsachsen fällt auf gefälschte Werbung mit Politiker herein
Von Holger Weiß
Eine Frau aus dem Raum Glauchau hat rund 45.000 Euro verloren. Zuvor überwies sie mehrfach Geld auf Konten im Ausland.

In der Region Glauchau ist eine 55 Jahre alte Frau zum Opfer von Anlagebetrügern geworden. Laut Polizei ist ihr dabei ein Schaden von etwa 45.000 Euro entstanden. Die Frau hatte das Geld seit Sommer in mehreren Tranchen auf Konten im Ausland überwiesen. Als die versprochenen Gewinnauszahlungen ausblieben, wurde sie misstrauisch und meldete sich...
