Aprés-Ski-Party: Premiere in Glauchau

Auf dem Schlossvorplatz in Glauchau steigt erstmals eine große Party. Angesagt hat sich eine Truppe, die sich spaßig den 1990er- und 2000er-Jahren widmet.

Von wegen in Glauchau ist nichts los. Die Stadt Glauchau ist um eine Party reicher, zunächst jedenfalls. Und vielleicht wird daraus ja so etwas wie eine Tradition. Die Rede ist von einer Après-Ski-Party. Ihre Premiere soll am 2. März in Glauchau stattfinden. Zwar gab es in diesem Winter in Glauchau nur ganz selten die Gelegenheit Ski zu fahren,...