Regionale Nachrichten und News
  • Arbeitsunfall in Waldenburg: Mitarbeiter bricht sich bei Dachdeckerarbeiten das Bein

Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmittag in Waldenburg im Einsatz.
Bild: Marijan Murat/dpa
Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmittag in Waldenburg im Einsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmittag in Waldenburg im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
Arbeitsunfall in Waldenburg: Mitarbeiter bricht sich bei Dachdeckerarbeiten das Bein
Von Holger Frenzel
Das Blaulicht-Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst hat am Montag eine Stunde am Marktsteig gestanden. Die Landesdirektion Sachsen informiert am Dienstag über Details.

Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren am Montagmittag am Marktsteig in Waldenburg im Einsatz. Der Grund: Bei Dachdeckerarbeiten hat sich ein Mann verletzt.
