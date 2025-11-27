Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Flutrinnenbrücke in Glauchau wurde 1928 gebaut.
Die Flutrinnenbrücke in Glauchau wurde 1928 gebaut. Bild: Andreas Kretschel
Die Flutrinnenbrücke in Glauchau wurde 1928 gebaut.
Die Flutrinnenbrücke in Glauchau wurde 1928 gebaut. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
B 175 in Glauchau: Erstmals Termin für Brückenneubau genannt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Finanzierung für die Erneuerung der Flutrinnenbrücke in Glauchau steht. Damit kann mit dem Bau begonnen werden.

Aufatmen in Glauchau: Die Brücke über die Flutrinne in Glauchau, auf der die Bundestraße 175 verläuft, kann erneuert werden. Jetzt wurde erstmals ein Termin für einen Baubeginn genannt. Wenn alles klappt, soll im kommenden Sommer mit dem Bau neuen und dem Abriss der alten Brücke begonnen werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:31 Uhr
2 min.
Acht Personen aus Lawine gerettet - darunter fünf Deutsche
Die Lawine ging abseits der gesicherten Pisten ab. (Archivbild)
In einem beliebten Skigebiet reißt eine Lawine Wintersportler mit. Wie die Rettung von acht Menschen ablief – und warum auch deutsche Soldaten dabei mithalfen.
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
28.08.2025
3 min.
Glauchauer Flutrinnenbrücke: Ein Opfer der politischen Krise in Berlin
Vor allem der Schwerlastverkehr setzt der Flutrinnenbrücke in Glauchau zu.
Im Zuge des geplanten Ausbaus der B 175 westlich von Glauchau soll auch die Flutrinnenbrücke erneuert werden. Doch solange der Bundeshaushalt nicht steht, passiert gar nichts.
Stefan Stolp
20.08.2025
4 min.
B 175 in Glauchau: Welchen Sinn hat diese Bau-Ampel?
Die Baustellenampel an der B 175/Abzweig Auestraße in Glauchau bremst den Verkehr ein.
Erneut staut sich der Verkehr auf der maroden Brücke der B 175 über die Flutrinne in Glauchau. Die Frage ist, wie lange das Bauwerk, das dringend erneuert werden muss, das noch aushält.
Stefan Stolp
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
Mehr Artikel