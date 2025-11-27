B 175 in Glauchau: Erstmals Termin für Brückenneubau genannt

Glauchau
Die Finanzierung für die Erneuerung der Flutrinnenbrücke in Glauchau steht. Damit kann mit dem Bau begonnen werden.
Aufatmen in Glauchau: Die Brücke über die Flutrinne in Glauchau, auf der die Bundestraße 175 verläuft, kann erneuert werden. Jetzt wurde erstmals ein Termin für einen Baubeginn genannt. Wenn alles klappt, soll im kommenden Sommer mit dem Bau neuen und dem Abriss der alten Brücke begonnen werden.
