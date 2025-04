Band Weimar tritt in Waldenburg auf: Konzert-Pläne lösen kontroverse Debatte im Stadtrat aus

Umstrittene Musiker gastieren am Schulanfangs-Wochenende in der Töpferstadt. Zum Konzert, welches ein privater Veranstalter organisiert, werden 2000 Besucher erwartet. Wie Befürworter und Kritiker reagieren.

Die umstrittene Band Weimar gibt ein Konzert in Waldenburg. Der Auftritt, zu dem mindestens 2000 Besucher erwartet werden, soll am 9. August im Freibad-Gelände stattfinden. Das Konzert organisiert ein privater Veranstalter. Über die zuvor im Ältestenrat getroffene Entscheidung hat Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) am Dienstagabend zur...