Bürgerakademie Glauchau widmet sich Deutsch-chinesischen Beziehungen

Der Wirtschaftswissenschaftler und China-Kenner Professor Dirk Linowski spricht am 27. Mai in der Dualen Hochschule Staatliche Studienakademie.

„Deutsch-chinesische Beziehungen: quo vadis?“ lautet der Titel der nächsten Veranstaltung der Bürgerakademie Glauchau. Am Dienstag, 27. Mai, ab 16 Uhr wird Prof. Dr. Dr. h. c. Dirk Linowski im Raum 310 des Gebäudes Kopernikusstraße 51 der Dualen Hochschule Staatliche Studienakademie Glauchau in einem Vortrag die Motive chinesischer Politik...