Das Clubkino Glauchau feiert am Samstag mit einer Party das 20-Jährige.
Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Clubkino Glauchau lädt zur Party zum 20-Jährigen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zwei Jahrzehnte Kino, Vorträge und Musik feiern die Macher des Clubkinos im Wehrdigt.

Glauchau.

Das Glauchauer Clubkino geht am Wochenende in die Vollen. Am Samstag wird mit einer Party in den Räumlichkeiten des günstigsten Kinos Westsachsens das 20-jährige Bestehen gefeiert. „Kommt in Scharen und bringt die Tanzschuhe mit! Wir haben Musik bestellt“ heißt es in einer Ankündigung. Geladen sind die Musiker der „grandiosen Lokalmatadore“ RAK und Pigstate und „der Geheimtipp aus der Landeshauptstadt“ Am Kohlenplatz. Start ist zum 20 Uhr, Einlass eine Stunde eher. Wie immer gilt: nur rechtzeitiges Kommen sichert einen Platz. Bereits am Donnerstag ab 19 Uhr wird „Mein Eigener Weg“ zu erleben sein, ein Motorradreisevortrag von Joshua Steinberg. Karten kosten 15 Euro. (kru)

