Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Veranstalter
Bild: Veranstalter
Glauchau
„Die lustige Witwe“ im Stadttheater Glauchau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine bekannte Operette kommt am Sonntagnachmittag in Glauchau auf die Bühne.

Glauchau.

„Die Lustige Witwe“ ist in einer schwungvollen Interpretation am Sonntag ab 17 Uhr im Glauchauer Stadttheater zu erleben. Zwei Liebesgeschichten sind der Kern von Lehárs Liebeskomödie – die fantastischen Melodien einer beliebten Operette, angereichert mit einem verwickelten Komplott. Ein intimer und spannender Abend mit einem schwungvollen Kammerorchester und zwei ausgezeichneten Sängern in Doppelrollen. Hautnah, so locker und direkt, wie Sie es nie erlebt haben, sagt der Veranstalter. Als Hanna und Valencienne: Lauren Francis, die preisgekrönte Sopranistin sang in vielen Theatern Europas. Als Danilo und Camille: Der Tenor Franz Garlik hat diese „Lustige Witwe“ eingerichtet und Regie geführt. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro plus Gebühren. (kru) Foto: Veranstalter

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
11.09.2025
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Die aus mehreren TV-Shows bekannte Komikerin Mirja Boes kommt mit ihrer Begleitband Honkey Donkeys am Freitagabend ins Stadttheater Glauchau.
Comedy auf der Bühne, Oldtimer auf dem Festplatz oder offene Denkmäler zum Entdecken: Eine Menge los ist am Wochenende im Landkreis Zwickau. „Freie Presse“ hat zwölf Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
10.09.2025
1 min.
Jazz-Trio tritt in Glauchau auf
Jazz von Regener Pappik Busch gibt es im Stadttheater Glauchau.
Das dritte Album von Regener Pappik Busch begeistert mit neuen Kompositionen. Im Stadttheater ertönt bald ihre besondere Jazz-Mischung.
Babette Philipp
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel