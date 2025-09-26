„Die lustige Witwe“ im Stadttheater Glauchau

Eine bekannte Operette kommt am Sonntagnachmittag in Glauchau auf die Bühne.
„Die Lustige Witwe“ ist in einer schwungvollen Interpretation am Sonntag ab 17 Uhr im Glauchauer Stadttheater zu erleben. Zwei Liebesgeschichten sind der Kern von Lehárs Liebeskomödie – die fantastischen Melodien einer beliebten Operette, angereichert mit einem verwickelten Komplott. Ein intimer und spannender Abend mit einem schwungvollen Kammerorchester und zwei ausgezeichneten Sängern in Doppelrollen. Hautnah, so locker und direkt, wie Sie es nie erlebt haben, sagt der Veranstalter. Als Hanna und Valencienne: Lauren Francis, die preisgekrönte Sopranistin sang in vielen Theatern Europas. Als Danilo und Camille: Der Tenor Franz Garlik hat diese „Lustige Witwe“ eingerichtet und Regie geführt. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro plus Gebühren. (kru)