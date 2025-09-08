„Digitaler Engel“ bringt Onlinewissen nach Glauchau

Wie schreibe ich meinen Enkeln per Smartphone? Was mach ich, wenn ich beim Onlinebanking unsicher bin? Solche Fragen beantwortet der „Digitale Engel“, ein Projekt für mehr digitale Teilhabe im Alter.

Glauchau. Mit dem „Digitalen Engel“ kommt ein Infomobil nach Glauchau, das ältere Menschen beim sicheren Umgang mit digitalen Medien unterstützt. In dieser Mission ist das mobile Team vom Verein „Deutschland sicher im Netz“ bundesweit unterwegs. Am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr macht das Infomobil Station auf dem Marktplatz in Glauchau. Laut der Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Adina Franke, können sich Besucher hier kostenfrei und ohne Anmeldung zu digitalen Themen beraten lassen. Das Projekt zielt darauf ab, digitale Kenntnisse in den ländlichen Raum zu bringen.

Praktische Hilfe vor Ort

Das Ratgeberteam steht mit Informationsmaterialien bereit und bietet Vorträge und Fragerunden an. Vor Ort kann man Tablets und Sprachassistenten wie Alexa ausprobieren. Teilnehmer können individuelle Fragen zu digitalen Alltagsthemen stellen, etwa zum Schreiben von Nachrichten auf dem Smartphone oder zum Onlinebanking. Ein weiteres großes Thema ist, wie man Betrug im Internet erkennt und von vertrauenswürdigen Informationen unterscheidet. Das Motto heißt „Dabei sein! Online im Alter!“ Ziel ist nicht nur, älteren Menschen mehr Sicherheit im digitalen Raum zu geben. Sie sollen vielmehr das Werkzeug lernen, um Smartphone, Internet und Co. selbstbestimmt für sich nutzen und so von den Vorteilen der digitalen Welt profitieren zu können. (süßn)