Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der „Digitale Engel“ hilft älteren Leuten, sicher mit digitalen Medien umzugehen.
Der „Digitale Engel“ hilft älteren Leuten, sicher mit digitalen Medien umzugehen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Der „Digitale Engel“ hilft älteren Leuten, sicher mit digitalen Medien umzugehen.
Der „Digitale Engel“ hilft älteren Leuten, sicher mit digitalen Medien umzugehen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Glauchau
„Digitaler Engel“ bringt Onlinewissen nach Glauchau
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie schreibe ich meinen Enkeln per Smartphone? Was mach ich, wenn ich beim Onlinebanking unsicher bin? Solche Fragen beantwortet der „Digitale Engel“, ein Projekt für mehr digitale Teilhabe im Alter.

Glauchau.

Mit dem „Digitalen Engel“ kommt ein Infomobil nach Glauchau, das ältere Menschen beim sicheren Umgang mit digitalen Medien unterstützt. In dieser Mission ist das mobile Team vom Verein „Deutschland sicher im Netz“ bundesweit unterwegs. Am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr macht das Infomobil Station auf dem Marktplatz in Glauchau. Laut der Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Adina Franke, können sich Besucher hier kostenfrei und ohne Anmeldung zu digitalen Themen beraten lassen. Das Projekt zielt darauf ab, digitale Kenntnisse in den ländlichen Raum zu bringen.

Praktische Hilfe vor Ort

Das Ratgeberteam steht mit Informationsmaterialien bereit und bietet Vorträge und Fragerunden an. Vor Ort kann man Tablets und Sprachassistenten wie Alexa ausprobieren. Teilnehmer können individuelle Fragen zu digitalen Alltagsthemen stellen, etwa zum Schreiben von Nachrichten auf dem Smartphone oder zum Onlinebanking. Ein weiteres großes Thema ist, wie man Betrug im Internet erkennt und von vertrauenswürdigen Informationen unterscheidet. Das Motto heißt „Dabei sein! Online im Alter!“ Ziel ist nicht nur, älteren Menschen mehr Sicherheit im digitalen Raum zu geben. Sie sollen vielmehr das Werkzeug lernen, um Smartphone, Internet und Co. selbstbestimmt für sich nutzen und so von den Vorteilen der digitalen Welt profitieren zu können. (süßn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
13.08.2025
2 min.
Vandalen wüten an Glauchauer Rast- und Aussichtsplätzen
Mit diesen Worten protestiert der Ortschaftsrat gegen die Zerstörungen an den Rastplätzen.
Die vier Rastplätze rund um Gesau sind schon mehrfach Ziel von Vandalen gewesen. Jetzt hat sich der Ortschaftsrat eingeschaltet.
Stefan Stolp
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
23.08.2025
2 min.
Beratungsteam kommt: „Digitale Engel“ helfen im Vogtland bei Fragen rund um Handy, Tablet, PC und Internet
Probleme mit dem Internet oder den Geräten? Die „Digitalen Engel“ können helfen.
Ein ehrenamtlich tätiges Team hat sich zur Aufgabe gemacht, da zu helfen, wo die Digitalisierung Probleme bereitet. Das Angebot ist kostenlos.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel