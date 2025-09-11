Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • DM-Markt in Meerane öffnet am Freitag wieder: Welche Umbau-Momente besonders in Erinnerung bleiben

Marktleiterin Marlies Nordmann freut sich auf die Wiedereröffnung des DM-Marktes in Meerane.
Marktleiterin Marlies Nordmann freut sich auf die Wiedereröffnung des DM-Marktes in Meerane. Bild: Andreas Kretschel
Marktleiterin Marlies Nordmann freut sich auf die Wiedereröffnung des DM-Marktes in Meerane.
Glauchau
DM-Markt in Meerane öffnet am Freitag wieder: Welche Umbau-Momente besonders in Erinnerung bleiben
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Standort der Drogeriekette im A4-Center war sechs Wochen geschlossen. Marktleiterin Marlies Nordmann über den Ansturm auf das Toilettenpapier und eine ganz ungewohnte Geräuschkulisse.

Prägende Momente haben sich in den vergangenen Wochen im Kopf von Marlies Nordmann eingeprägt. Sie trägt als Leiterin die Verantwortung für den DM-Markt im A4-Center in Meerane. Er war in den zurückliegenden sechs Wochen aufgrund von Umbau und Modernisierung geschlossen. Am Freitag steht die Wiedereröffnung an. Dann öffnet sich um 9 Uhr die...
