Drama pur bei „In aller Freundschaft“ – Ein Glauchauer ist mittendrin

Der aus Glauchau stammende Filmemacher David Brückner hat die Seite gewechselt. In der aktuellen und dramatischen TV-Folge von „In aller Freundschaft“ hat er eine Gastrolle.

Mögen Sie Krankenhausserien? Besonders emotional wird es immer dann, wenn trotz aller Anstrengungen jemand im Film stirbt. Letzteres trifft in der aktuellen Folge der ARD-Fernsehserie „In aller Freundschaft“ zu – am Dienstag, 21 Uhr, im Ersten und darüber hinaus in der Mediathek. Professor Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg)... Mögen Sie Krankenhausserien? Besonders emotional wird es immer dann, wenn trotz aller Anstrengungen jemand im Film stirbt. Letzteres trifft in der aktuellen Folge der ARD-Fernsehserie „In aller Freundschaft“ zu – am Dienstag, 21 Uhr, im Ersten und darüber hinaus in der Mediathek. Professor Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg)...