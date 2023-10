Einsatz in Glauchau: Audi fängt plötzlich Feuer

Der Besitzer konnte sein Fahrzeug noch aus der Garage schieben, bevor es in Flammen aufging.

Ein Audi 80 ist am Donnerstagnachmittag in einem Garagenkomplex am Gärtnereiweg in Glauchau in Flammen aufgegangen. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug gerade in die Garage gefahren, als er merkte, dass aus dem Auto Rauch aufstieg. Laut Polizei schaffte er es noch, den Pkw aus der Garage zu schieben, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging. Erste...