Eisbahn am Schloss in Glauchau: Was Besucher zum winterlichen Freizeitspaß an Weihnachten wissen müssen

Zum sportlichen Spaß auf dem Eis passen nun auch die Temperaturen: Die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau hat rund um Weihnachten täglich geöffnet. Kufenflitzer können vor einer perfekten Kulisse auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern ihre Runden drehen. Was Besucher zum winterlichen Freizeitangebot wissen müssen.