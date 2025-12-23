MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Eisbahn am Schloss in Glauchau: Was Besucher zum winterlichen Freizeitspaß an Weihnachten wissen müssen

Blick zur Eisbahn in Glauchau: Besucher können täglich auf die rund 300 Quadratmeter große Eisfläche.
Blick zur Eisbahn in Glauchau: Besucher können täglich auf die rund 300 Quadratmeter große Eisfläche. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Blick zur Eisbahn in Glauchau: Besucher können täglich auf die rund 300 Quadratmeter große Eisfläche.
Blick zur Eisbahn in Glauchau: Besucher können täglich auf die rund 300 Quadratmeter große Eisfläche. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Eisbahn am Schloss in Glauchau: Was Besucher zum winterlichen Freizeitspaß an Weihnachten wissen müssen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Täglich und kostenlos dürfen Kufenflitzer auf die 300 Quadratmeter große Eisfläche. Welche Konditionen für den Schlittschuhverleih gelten, und welches Angebot sich am Imbiss großer Beliebtheit erfreut.

Zum sportlichen Spaß auf dem Eis passen nun auch die Temperaturen: Die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau hat rund um Weihnachten täglich geöffnet. Kufenflitzer können vor einer perfekten Kulisse auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern ihre Runden drehen. Was Besucher zum winterlichen Freizeitangebot wissen müssen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
03.12.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt Glauchau: Warum der Mittelaltermarkt einen neuen Standort hat
Am Freitag wird in Glauchau der dreitägige Weihnachtsmarkt eröffnet.
Am zweiten Adventswochenende steht Glauchau ganz im Zeichen des Weihnachtsmarktes. Was Gäste wissen müssen.
Stefan Stolp
16.11.2025
3 min.
Saison-Auftakt für Eisbahn im Vogtland: Junge Eiskunstläufer begeistern Besucher
Helena Pflugbeil vom Verein der Universitätssportgemeinschaft Chemnitz (USG) zeigte bei der Eröffnung der Eisbahn im Elstergarten Oelsnitz ihre Kür.
Junge Eiskunstläuferinnen aus Chemnitz haben die Eisbahn im Elstergarten eröffnet. Die Besucher konnten es kaum erwarten, auf die Kufen zu kommen.
Christian Schubert
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel